Programme TV : Sur quelles chaines regarder l’Euro 2021 de Foot ?

Six groupes, 24 nations, un seul champion après un mois de compétition. L’EURO 2021 débutera ce vendredi 11 juin avec la rencontre Turquie-Italie à 21h sur TF1 et BeIn Sports. A partir de là, des rencontres tous les jours, à 15h, 18h et 21h jusqu’au phases finales de la compétition. Et pour suivre, il faudra jongler entre TF1 et M6 ou tout voir sur Bein Sports.

Les bleus, eux, sont dans un groupe F très disputé. Ils joueront contre l’Allemagne le 15 juin à 21h sur M6, la Hongrie le 19 juin à 15h sur TF1 et le Portugal le 23 juin à 21h sur TF1. Avec l’objectif de se retrouver en finale le dimanche 11 juillet en direct sur M6.

Vendredi 11 juin 2021 :

Turquie – Italie (21h00, TF1, Bein1)

Samedi 12 juin 2021 :

15h00 : Pays de Galles – Suisse (Bein1)

18h00 : Danemark – Finlande (Bein1)

21h00 : Russie – Belgique (Bein1, M6)

Dimanche 13 juin 2021 :

15h00 : Angleterre – Croatie (Bein1)

18h00 : Autriche – Macédoine (Bein1)

21h00 : Pays-Bas – Ukraine (Bein1, M6)

Lundi 14 juin 2021 :

15h00 : Ecosse-Tchèquie (Bein1)

18h00 : Pologne-Slovaquie (Bein1)

21h00 : Espagne – Suède (Bein1, TF1)

Mardi 15 juin 2021 :

18h00 : Hongrie – Portugal (Bein1)

21h00 : France – Allemagne (Bein1, M6)

Mercredi 16 juin 2021 :

15h00 : Russie – Finlande (Bein1)

18h00 : Turquie – Pays de Galles (Bein1)

21h00 : Italie – Suisse (Bein1, M6)

Jeudi 17 juin 2021 :

15h00 : Ukraine – Macédoine (Bein1)

18h00 : Danemark – Belgique (Bein1)

21h00 : Pays-Bas – Autriche (Bein1)

Vendredi 18 juin 2021 :

15h00 : Suède – Slovaquie (Bein1)

18h00 : Croatie – République Tchèque (Bein1)

21h00 : Angleterre – Ecosse (Bein1, TF1)

Samedi 19 juin 2021 :

15h00 : Hongrie – France (Bein1, TF1)

18h00 : Allemagne – Portugal (Bein1, M6)

21h00 : Espagne-Pologne (Bein1)

Dimanche 20 juin 2021 :

18h00 : Italie – Pays de Galles (Bein1)

18h00 : Suisse – Turquie (Bein2)

Lundi 21 juin 2021 :

18h00 : Ukraine – Autriche (Bein2)

18h00 : Pays-Bas – Macédoine (Bein1)

21h00 : Finlande – Belgique (Bein1)

21h00 : Danemark – Russie (Bein2)

Mardi 22 juin 2021 :

21h00 : Angleterre – République Tchèque (Bein1)

21h00 : Ecosse – Croatie (Bein2)

Mercredi 23 juin 2021 :

18h00 : Suède – Pologne (Bein2)

18h00 : Espagne – Slovaquie (Bein1)

21h00 : France – Portugal (TF1, Bein1)

21h00 : Allemagne – Hongrie ( Bein2)

Samedi 26 juin 2021 :

18h00 : Huitième de finale 1 (Bein1)

21h00 : Huitième de finale 2 (Bein1, M6)

Dimanche 27 juin 2021 :

Huitième de finale 4 (21h00, Bein1, TF1)

Lundi 28 juin 2021 :

18h00 : Huitième de finale 5 (Bein1)

21h00 : Huitième de finale 6 (Bein1, TF1)

Mardi 29 juin 2021 :

18h00 : Huitième de finale 7 (Bein1, TF1)

21h00 : Huitième de finale 8 (Bein1, M6)

Vendredi 2 juillet 2021 :

18h00 : Quart de finale 1 (Bein1, TF1)

21h00 : Quart de finale 2 (Bein1)

Samedi 3 juillet 2021 :

18h00 : Quart de finale 3 (Bein1, TF1)

21h00 : Quart de finale 4 (Bein1, M6)

Mardi 6 juillet 2021 :

-Demi-finale 1 (21h00, M6 et Bein1)

Mercredi 7 juillet 2021 :

Demi-finale 2 (21h00, TF1 et Bein1)

Dimanche 11 juillet 2021 :

Finale (M6, Bein1)