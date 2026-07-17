Le Top des guinguettes toulousaines pour chiller au bord de l’eau cet été

Partager Facebook

Twitter

Dès que les températures grimpent, la Ville rose se transforme. Les rives de la Garonne et les berges ombragées du Canal du Midi voient fleurir les terrasses éphémères les plus prisées de l’année. Loupiotes colorées, transats, DJ sets acoustiques et planches à partager : la saison des guinguettes est officiellement ouverte ! Pour vous aider à choisir votre futur QG estival, nous avons sélectionné les meilleurs spots toulousains au bord de l’eau. Et parce que la convivialité se doit d’être partagée par tous, découvrez en fin d’article notre encart spécial « food inclusive » !

Les reines de la Garonne : coucher de soleil et tapas

Si vous cherchez le combo parfait entre une vue dégagée, la brise du fleuve et un coucher de soleil sur les briques roses, c’est sur les quais de la Garonne qu’il faut vous installer.

La Guinguette de Chouchou : l’iconique

Suspendue au-dessus de l’eau au niveau du Quai de Tounis, c’est l’une des adresses les plus courues de Toulouse. On y vient pour son ambiance bohème-chic, ses cocktails rafraîchissants et sa vue imprenable sur le Pont-Neuf. Le clapotis de l’eau sous vos pieds en fait le spot idéal pour un « afterwork » qui s’éternise.

Les Pêcheurs de Sable : l’esprit village

Installée sur le très vivant Port de la Daurade, cette guinguette est une véritable institution. L’ambiance y est familiale en fin d’après-midi, puis résolument festive à la nuit tombée. Assis sur l’herbe ou sur de grandes tables en bois, on y déguste des produits locaux, des fromages de région et des bières artisanales toulousaines.

L’esprit nature : déconnexion totale sous les arbres

Pour fuir l’agitation de l’hypercentre tout en restant les pieds dans l’eau (ou presque), certaines adresses misent sur un cadre beaucoup plus sauvage.

La Centrale : l’immensité de l’Île du Ramier

Cachée dans un écrin de verdure sur l’Île du Ramier, La Centrale réhabilite une ancienne usine hydroélectrique. C’est sans doute le lieu le plus dépaysant de cette sélection. Avec ses multiples bars, ses foodtrucks variés et son immense espace sablé, on s’y sent littéralement en vacances sans avoir quitté le code postal 31000.

La Guinguette de l’Écluse : le charme intemporel

Un peu plus au sud, près du pont Saint-Michel, l’Écluse offre un cadre intimiste sous des platanes centenaires. C’est l’adresse parfaite pour un dimanche après-midi chill, bercé par le son de l’eau et une programmation musicale souvent très pointue (jazz, soul ou électro douce).

L’encart « Food Inclusive » : nos spots Sans Gluten & Sans Lactose

Vous en avez marre de vous contenter d’une simple salade verte pendant que vos amis dévorent des planches de charcuterie et du pain de campagne ? La demande pour des alternatives respectueuses des intolérances alimentaires (maladie cœliaque, hypersensibilité au gluten ou au lactose) explose à Toulouse. Bonne nouvelle : plusieurs guinguettes ont enfin mis à jour leurs cartes pour proposer de véritables régals inclusifs !

Voici notre tableau récapitulatif des adresses toulousaines « GF/DF friendly » (Gluten Free / Dairy Free) :

Nom de la Guinguette Option Sans Gluten (SG) Option Sans Lactose (SL) Les Pêcheurs de Sable Houmous maison et crackers de sarrasin Assiette végétale estivale complète La Centrale Pains SG disponibles (sur demande au stand burger) Sorbets fruités artisanaux et bowls végans Guinguette de Chouchou Tataki de saumon et pad thaï revisité Ceviche de daurade au lait de coco La Racine (Nouveau spot) Galettes de maïs garnies et panisses Planche 100% végétale (faux-mages)