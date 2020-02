Ce samedi, Ofenbach en concert à Toulouse !

Partager Facebook

Le duo Ofenbach sera en concert au Bikini ce samedi 15 février 2020.

A seulement 24 ans, ces deux Parisiens font partie des valeurs montantes de la deep house, même si leur son n’est pas exclusivement électro et interpelle les grands noms du rock et du folk. C’est ce qu’on entend dans « Be Mine », classé dans les hauteurs des classements mondiaux et qui aligne plus de 300 millions de streams, servi par un clip à la fois fun et sexy,100 millions de vues au compteur pour celui-ci : c’est ce que l’on peut appeler un tube!

Le duo s’offre donc un Bikini ce samedi 15 février 2020 !

Ofenbach en concert

Samedi 15 février

Le Bikini

réservations : www.lebikini.com