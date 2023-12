Ce qui va changer à Toulouse dès le 1er Janvier 2024 

Partager Facebook

Nouvelle année, nouveautés à Toulouse avec notamment la circulation à 30km/h et d’autres évolutions sur le quotidien des toulousains !

Toulouse, ville à 30 km/h en 2024

Au 1er janvier 2024, la limitation de vitesse à 30 km/h devient la règle à Toulouse et celle à 50 km/h l’exception. La garantie de plus de sécurité pour les piétons et cyclistes, d’une circulation plus apaisée dans les quartiers et de moins de pollution dans l’air. Principaux changements ? Une partie des grands axes qui délimitent le cœur historique au centre-ville seront désormais limités à 30 km/h (boulevard Lazare-Carnot, allées Jules-Guesde…), ainsi que les avenues qui relient les quartiers, quand elles abritent de nombreux commerces et déplacements piétons (avenues des Minimes, Étienne-Billières Camille-Pujol, Jean-Rieux…).

Du nouveau pour les motos en 2024

A compter du 1er janvier 2024, les conducteurs de deux-roues motorisés pourront stationner leur moto dans 3 des parkings souterrains du centre-ville de Toulouse au tarif de 1€ dès lors que le stationnement n’excède pas 12 heures. Le dispositif sera déployé dans les parkings Capitole, Jean-Jaurès et Matabiau Ramblas pour une durée de 3 ans et permettra de dégager plus d’espace aux piétons sur les trottoirs et places.

Ouverture des Maisons Toulouse Services

Dès le 8 janvier prochain, les Maisons Toulouse Services ouvrent leurs portes pour améliorer différents services comme les démarches administratives, payer la cantine ou le Clae, demander des renseignements ou obtenir des informations . Plus d’infos : metropole.toulouse.fr

ZFE

Comme annoncé plutôt dans l’année par la municipalité toulousaine, il n’y aura pas d’interdiction des véhicules Crit’ Air 3. Une bonne nouvelle pour de nombreux usagers.

Pass déchèterie

A compter de mars 2024, un pass « déchèterie » sera demandé aux toulousains pour accéder aux déchèteries grand public. Pour l’obtenir, rendez-vous sur le site de Décoset.