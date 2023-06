Ce lundi, Mouss et Hakim fêtent les 40 ans du Bikini

Lundi 26 juin, Mouss & Hakim fêteront les 40 ans du Bikini lors d’une soirée spéciale.

Qui dit anniversaire exceptionnel dit soirée exceptionnelle ! Pour l’occasion, une carte blanche est donnée à ces deux amis du Bikini de la première heure, une soirée pleine de surprises, riche en émotion et qui retracera les 40 ans d’histoire du Bikini.

Mouss et Hakim est un groupe de musique formé par Mustapha et Hakim Amokrane, deux frères connus pour être membres du groupe Zebda. Ils ont également participé au groupe 100% Collègues avec notamment le guitariste de flamenco Bernardo Sandoval et à l’album de Motivés, chants de lutte. Avec leur nouvel album sur des textes inédits de Claude Nougaro, « Darons de la Garonne », l’an dernier, ils ont continuer de transmettre l’héritage de Claude Nougaro avec de nouvelles chansons.

Amis du Bikini, ils ont prévu une belle soirée. Cette soirée est gratuite, les réservations sont ouvertes sur le site du Bikini : www.lebikini.com