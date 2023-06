Ragnar Le Breton en spectacle ce mardi à Toulouse

Partager Facebook

Ragnar Le Breton présentera son spectacle « Heusss » au Casino Barrière de Toulouse ce mardi 27 juin 2023.

Après Instagram, le cinéma, le MMA, la télé… Ragnar le Breton monte enfin sur scène. Et cette fois, il ne prend pas de gants ! Né dans l’imagination du comédie Matthias Quiviger, ce personnage a conquis les français par son ton. Ce beauf fan de muscu est un vulgaire, brutal, rempli de préjugé mais un grand sensible aussi. Ragnar se permet tout. Et on rit de ces aventures. Les aventures de ce Tonton gênant qu’on connait tous.

Voilà donc Ragnar le Breton sur scène avec un spectacle sobrement intitulé « Heusss ». Et à découvrir à Toulouse ce mardi 27 juin 2023.

Réservations sur box.fr, casinobarriere.com