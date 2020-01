Ce dimanche 5 janvier 2020, les musées sont gratuits à Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Ce dimanche 5 janvier 2020, premier dimanche du mois et de l’année, les musées de Toulouse seront gratuits.

Toulouse regorge de musées présentant des collections et des oeuvres dignes d’intérêt. Profitez ainsi de ce dimanche pour visiter ces musées toulousains gratuitement. Les musées participant à l’opération d’accès gratuit sont les suivants : le musée Georges Labit, le Muséum d’histoire naturelle, le musée Saint-Raymond, l’espace d’art moderne et contemporain Les Abattoirs et l’ensemble conventuel des Jacobins. Notez toutefois que les expositions temporaires sont payantes.

Attention, le Musée Paul Dupuy et le musée des Augustins sont fermés pour travaux.