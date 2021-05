Carlotta Dalia en concert ce samedi à Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Dans le cadre de Toulouse Guitare, Carlotta Dalia sera en concert à la Chapelle des Carmélites à 16h ce samedi 22 mai mais aussi en direct sur les réseaux sociaux du festival.

Plus d’un an après la fermeture des lieux culturels, les amateurs de musique et notamment de guitare classique ont le plaisir de pouvoir se rendre au concert de Carlotta Dalia, tête d’affiche du prochain concert de l’association Toulouse Guitare.

Dans le respect des règles sanitaires en vigueur, la chapelle des Carmélites ouvrira ses portes au public le samedi 22 mai à 16h00 pour accueillir un concert de guitare classique exécuté par la jeune guitariste italienne, Carlotta Dalia. Le concert sera diffusé simultanément sur les réseaux sociaux de l’association.

À tout juste 22 ans la jeune guitariste cumule les prix nationaux et internationaux à la suite de ces deux albums en solo. La jeune prodige a commencé la guitare classique à l’âge de 8 ans aux côtés de professeurs réputés. Actuellement, étudiante en licence à l’institut académique d’études musicales à Sienne en Italie, elle suit par ailleurs des cours de perfectionnement dispensés par le maestro Carlo Marchione à l’école municipale des arts de Rome. Elle a reçu plus de 20 prix internationaux et se produit aujourd’hui sur plusieurs scènes internationales en compagnie d’orchestres prestigieux tels que le Giuseppe Verdi Hall à Budapest, l’Orchestre Philarmonique Russe à Moscou ou encore l’orchestre Rinaldo Franci à Sienne.

Site internet : www.toulouseguitare.fr

Les réseaux sociaux : https://www.youtube.com/channel/UCkLJpdXrgMjthDv8y6Nnppw/featured

Et : https://www.facebook.com/Toulouseguitare