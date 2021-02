Calendrier 2021 : Un sacré début de saison pour le Toulouse Olympique

Partager Facebook

Le Toulouse Olympique connait désormais son calendrier pour la saison 2021, qui a été communiqué par la RFL (Fédération Anglaise de Rugby à XIII) dimanche dernier.

Et c’est par un choc à York que le club Olympien lancera le nouvel exercice lors du vendredi de Pâques (2 avril). C’est d’ailleurs un gros début de saison qui attend les Toulousains : après ce match sur la pelouse des Knights, ils recevront Londres à Ernest Wallon, se rendront à Halifax, et accueilleront successivement Feathersone puis Widnes. Que des candidats aux premières places !

Logiquement, les rencontres se disputeront à huis clos, et ce jusqu’à ce que le gouvernement du pays où se joue le match autorise le retour du public dans les stades. Pour pallier à cette contrainte, la RFL a chargé chaque club d’assurer la retransmission de leurs rencontres à domicile via la plateforme ouRLeague, en appliquant le système de pay-per-view.

Pour rappel, suite au lancement de saison retardé en raison de la situation sanitaire, l’exercice 2021 de Championship est amputé de plusieurs rounds, avec seulement 22 journées (contre 27 habituellement).

Malgré cela, la RFL a confirmé qu’il y aurait une promotion/relégation aux niveaux supérieurs et inférieurs en fin de saison. Les play-offs pour la montée sont prévus sur 3 week-ends (25/26 septembre, 2/3 octobre et 9/10 octobre) et concerneraient les 6 premiers de la saison régulière (barrages 3 v 6 et 4 v 5, puis demi-finales et finale). Seule la lanterne rouge sera concernée par la relégation.

Les hommes de Sylvain HOULES sont désormais focalisés sur cette date du 2 avril, tandis que les clubs anglais reprendront la compétition quelques semaines auparavant de leur côté, puisqu’ils prendront part à la Challenge Cup (Coupe d’Angleterre) et à la 1895 Cup (coupe réservée aux

clubs de Championship et League One). Pour information, cette année encore, les dirigeants du Toulouse Olympique ont fait le choix de ne pas participer à ces deux compétitions.

La route vers la Super League désormais tracée, il faut maintenant la parcourir !