Concours Salle Nougaro : La quête spirituelle et poétique de Naïssam Jalal avec « Healing Rituals »

Le jeudi 19 février 2026, la Salle Nougaro s’apprête à vivre un moment de grâce suspendu. La flûtiste et compositrice franco-syrienne Naïssam Jalal y présentera son projet captivant : « Healing Rituals » (Rituels de Guérison). Une invitation à la déconnexion et à l’apaisement à travers une musique qui touche à l’universel.

Un pont entre jazz et traditions ancestrales

Inspirée par les rituels de guérison des cultures anciennes, Naïssam Jalal a imaginé huit pièces musicales conçues comme des baumes pour l’âme. Accompagnée d’un trio d’exception, elle explore des territoires sonores où le jazz contemporain rencontre le souffle sacré et les musiques du monde.

Ici, la musique ne cherche pas la démonstration de force, mais la puissance du dépouillement. Entre moments de transe hypnotique, silences éloquents et mélodies d’une beauté pure, l’artiste propose une œuvre à la fois libre et profondément apaisante.

Pourquoi aller découvrir ce concert ?

Une expérience immersive : Bien plus qu’un simple concert, c’est un voyage intérieur qui invite au lâcher-prise.

Une artiste engagée : Naïssam Jalal est reconnue pour sa capacité à mêler exigence artistique et quête spirituelle.

Le cadre de la Salle Nougaro : Une acoustique idéale pour savourer la finesse et les nuances de ce trio acoustique.

Infos Pratiques