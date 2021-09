Bruguières : En octobre, le Bascala fête ses 10 ans !

Partager Facebook

La salle du Bascala de Bruguières, près de Toulouse, fêtera son 10e anniversaire les 1er et 2 octobre avec un programme exceptionnel.

Depuis 10 ans, la salle au nord de Toulouse nous a fait vibrer avec de nombreux spectacles, concerts et événements exceptionnels. 10 ans à découvrir des artistes et de jolis moments. Pour les 10 ans, il fallait bien deux jours pour fêter ce moment ! Les 1er et 2 octobre, le public pourra participer à cet anniversaire avec des spectacles, des visites , une expo et des concerts.

> https://spectacles.le-bascala.com/

LE PROGRAMME :

VENDREDI 1er OCTOBRE

UN SÉJOUR PRESQUE PARFAIT – Comédie romantique d’Anne-Laure ESTOURNES avec Jean-Pascal LACOSTE, Katia TCHENKO, Frank DELAY et Emmanuelle BODIN – 21h – 32€/27€ – Billetterie

SAMEDI 2 OCTOBRE

VISITES GUIDÉES – Découvrez l’envers du décor de votre salle de spectacle ! Départ des visites à 10h et 11h30 – Sur inscription, places limitées

SPECTACLE ‘‘LES CHIMÈRES DU VENT’’ – Cie Envers du monde. Déambulation aventureuse et performance de bulles de savon géantes – 13h et 17h30 – Gratuit – Base de loisirs

LE GRAFF DÉMO – Réalisation d’une fresque en live – De 10h à 18h – Parvis du Bascala – Gratuit

ATELIERS GRAFFITI – De 14h à 18h – Parvis du Bascala – Gratuit – Sur inscription, places limitées

LE BIG PIANO – Virtuose ou débutant, venez vous amuser en jouant du piano géant – De 14h à 19h – Gratuit – Parvis du Bascala

TREMPLIN MUSICAL – Venez applaudir les 4 groupes amateurs finalistes du tremplin musical des 10 ans du Bascala – De 14h à 17h – Théâtre de verdure du Bascala

CONCERT GOSPEL WALK – De 18h30 à 20h – Théâtre de verdure du Bascala – Gratuit – Places limitées

BIRTHDAY PARTY DU BASCALA – Soirée années 80-90-2000 – Venez déguisés et tentez de gagner des places de spectacles – 20h – 10€/8€ – Billetterie

FEU D’ARTIFICE – 21h15 – Gratuit – Base de loisirs

EXPOSITION PHOTO ‘‘Le Bascala en 10 ans de spectacles’’

Du 17 septembre au 13 octobre à la médiathèque

A partir du 22 septembre sur la base de loisirs