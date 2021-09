Toulouse. Découvrez la sélection officielle de la 26e édition de Cinespaña !

Partager Facebook

Le Festival Cinespana aura lieu du 1er au 10 octobre à Toulouse avant de prendre la route des salles occitanes. Découvrez la sélection officielle de la 26e édition!

Cinespaña est l’évènement culturel qui permet chaque année au public de la métropole toulousaine et de la région Occitanie-Pyrénées/Méditerranée, de découvrir le cinéma espagnol. Avec une programmation riche et variée, le festival propose : une compétition de longs-métrages de fiction et de documentaires, un panorama des meilleures productions de l’année, « Relámpagos » une sélection de courts-métrages sur les nouvelles tendances du cinéma espagnol, des cycles thématiques et des rétrospectives ainsi qu’une programmation jeune public avec des films d’animation et des ateliers…

En plus, on pourra découvrir le dernier film de Pedro Almodovar en avant-première !

Découvrez la programmation :

Compétition Fiction

ANE

de David Pérez Sañudo

¡CORTEN!

de Marc Ferrer

DESTELLO BRAVÍO

de Ainhoa Rodríguez

EL PLANETA

de Amalia Ulman

ELES TRANSPORTAN A MORTE

de Samuel M. Delgado & Helena Girón

ESPÍRITU SAGRADO

de Chema García Ibarra

LOS INOCENTES

de Guillermo Benet

ONS

de Alfonso Zarauza

UN EFECTO ÓPTICO

de Juan Cavestany

Compétition nouveaux cinéastes

KAREN

de María Pérez Sanz

OVELLA

de Marc Puig Biel, Júlia Marcos Lázaro, Daria Molteni & Sergi Rubio González

Compétition documentaires

CAMAGROGA

de Alfonso Amador

LA CIGÜEÑA DE BURGOS

de Joana Conill

NACIÓN

de Margarita Ledo

NON DAGO MIKEL?

de Amaia Merino & Miguel Ángel Llamas

PEDRA PÀTRIA

de Macià Florit

SEDIMENTOS

de Adrián Silvestre

WAN XIA

de Silvia Rey

Plus d’infos : www.cinespagnol.com