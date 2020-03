Boys Noize en concert au Bikini pour le Pink Paradize Festival 2020 !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Ce samedi 7 mars 2020, dans le cadre du 7e festival Pink Paradize, Boys Noize sera en live au Bikini.

Boys Noize, alias Alex Ridha, débarque à Toulouse. DJ, producteur, patron de label, le berlinois propose depuis des années un son unique qui fait de lui l’un des meilleurs de sa discipline. Considéré comme l’un des meilleurs DJs actuels par sa technique et son côté showman, Boys Noize s’est aussi fait connaitre par des remixes de Tiga, Para One, Feist ou encore Depeche Mode et Bloc Party.

A Toulouse, il offrira un DJ Set à sa hauteur avec d’autres figures de l’electro comme DJEDJOTRONIC et MARCEL DK à l’occasion du Festival Pink Paradize.

Boys Noize

07 mars 2020

Le Bikini

www.lebikini.com