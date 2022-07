Ce mardi, Symphonie des Oiseaux à Toulouse !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Dans le cadre du FESTIVAL DE TOULOUSE, découvrez ce mardi 12 juillet la Symphonie des Oiseaux au Jardin Raymond VI.

Les oiseaux évoquent par la variété de leur chant la vitalité de la nature, ils symbolisent toute la gamme des émotions et des sentiments humains : amour et fidélité, humilité et puissance, familiarité et mystère, la quête de la transcendance.

Jean Boucault et Johnny Rasse se sont emparés du chant d’oiseau pour créer un genre musical à part entière. Ils épousent la matière sonore même du chant afin de la reproduire au plus près du cri originel.

Leur interprétation étonne, suggère, elle relie l’ici et l’ailleurs, l’éphémère et l’immuable. Les chanteurs d’oiseaux, sans appeau aucun, font appel à des techniques primitives de chant : souffle-voix, diphonie, voix aspirée, chant trillé, sifflement haute fréquence, sifflement en bourdon, chant percussif…

Les chanteurs offrent un registre de milliers de sonorités d’oiseaux des cinq continents. Avec Lidija Bizjak, pianiste, et Geneviève Laurenceau, violoniste, Jean Boucault et Johnny Rasse ont imaginé un spectacle musical qui unit le répertoire classique et l’interprétation des chants d’oiseaux du monde. Dans ce récit musical à quatre instruments, seront évoqués l’amour, les danses nuptiales, les rêves, la mort…

Infos : www.festival.toulouse.fr