BigFlo & Oli teasent un EP avec Bon Entendeur

Vendredi 17 juillet, le duo de Toulouse BigFlo & Oli sortiront un EP en collaboration avec les excellents Bon Entendeur.

Le duo toulousain est en grande forme et multiplie les projets. Des duos avec Jul et LEJ, un nouveau opus d’Insolent , et désormais un EP de deux titres » Un été quand même » en collaboration avec Bon Entendeur. Et sur cet EP, prévu vendredi, on trouve un titre avec le génial Edouard Baer.

Bref, les frangins natifs de Toulouse ne s’arrêtent jamais pour le plus grand plaisir de leurs fans.