Berywam présente le clip de « Give It Up »

Berywam est en grande forme ! Les toulousains nous dévoilent le clip de « Give It Up ».

Juste avant le weekend, l’envie d’un son pour danser ? Berywam nous propose une dose de « good vibes » avec le clip de leur nouveau single « Give it Up ». Les quatre toulousains sont toujours aussi fort dans leur création musical, ici rejoint par un visuel haut niveau. On aime, on vous partage le nouveau son de Berywam !