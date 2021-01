Renarde présente le clip de « Perdu d’Avance »

Partager Facebook

Renarde a dévoilé, la semaine dernière, le clip de Perdu d’avance, premier extrait de son EP « Courts Métrages » prévu pour le 12 mars prochain. On y retrouve une pop élégante et efficace et nous laisse espérer un EP de bonnes factures avec 5 titres très attendus par les toulousains.

