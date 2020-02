Baptiste Lecaplain de retour en octobre 2020 au Casino Barrière Toulouse

Partager Facebook

Le Mardi 13 octobre 2020, Baptiste Lecaplain sera de retour avec son nouveau seul en scène « Voir les gens » sur la scène du Casino Barrière de Toulouse.

Il est de retour sur scène. Après l’énorme succès de son dernier seul en scène, « Origines », en tournée jusqu’en 2018, Baptiste Lecaplain n’aura pas attendu longtemps pour remonter sur scène. Et c’est tant mieux. En 2020, l’humoriste sera de retour avec « Voir les gens ». Ce nouveau spectacle est comme une piscine à boules pour adultes : c’est fun, coloré et c’est ouvert à tout le monde. Et en plus vous pouvez garder vos chaussures !

Rendez-vous le 13 octobre 2020 pour la date toulousaine de « Voir les gens » de Baptiste Lecaplain.

Baptiste Lecaplain – Voir les gens

Mardi 13 octobre 2020

Casino Barrière Toulouse

Réservations sur www.box.fr