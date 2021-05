Ballet : Le Lac des Cygnes en 2022 à Toulouse

Partager Facebook

Le Ballet Royal de Moscou présentera Le Lac des Cygnes le mercredi 12 janvier 2022 au Casino Barrière de Toulouse.

Fondé en 1997 en Russie par Anatoly Emelianov et Anna Aleksidze, la compagnie du Ballet de Moscou compte au total 120 danseurs et tourne dans le monde entier, Etats-Unis, Grande-Bretagne, Canada, Allemagne, Tanzanie, Israël, Egypte, Japon, Sri Lanka, Philippines, Singapour, Chine, avec les « Grands Ballets Classiques ».

De “Gisèle” au “Lac des Cygnes” en passant par “Casse-Noisette”, “La Belle au Bois Dormant” ou “Cendrillon”, le répertoire de la compagnie est vaste. Le Royal Moscow Ballet aussi appelé “The Crown of the Russian Ballet” est l’une des compagnies privées Russes les plus respectées au monde. C’est une compagnie constitué de 30 danseurs, qui tourneront en France pour la première fois, dés décembre 2019, avec les Ballets de Casse-Noisette, Le Lac des Cygnes et la Belle au Bois Dormant.

En 2022, à Toulouse, on pourra découvrir leur version du Lac des Cygnes. Puisant aux sources d’anciennes légendes nordiques, ce grand « ballet blanc » dans lequel de jeunes filles sont transformées en cygne par un redoutable maléfice a été composé par Tchaïkovski entre 1875 et 1879.

Cette œuvre pleine de douceur et de mélancolie est longtemps restée incomprise. C’est Marius Petipa, maître de ballet et chorégraphe né à Marseille avant de vivre en Russie, qui lui a donné sa propre lecture chorégraphique en 1895.

« Le Lac des Cygnes » est alors devenu l’un des ballets les plus populaires de l’histoire. Il reste d’ailleurs le plus représenté au monde. Un classique mythique ici interprété avec toute la rigueur et la grâce des 35 danseurs de cette troupe russe d’excellence.

Infos et réservations : www.box.fr