Des jeux aquatiques gonflables pour les fêtes à la piscine Alban Minville

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Pour le plus grand plaisir des familles, la piscine Alban Minville accueille un événement ludique et sportif durant les vacances de Noël : un ensemble de jeux aquatiques gonflables fera escale les lundi 22 et mardi 23 décembre, puis les lundi 29 et mardi 30 décembre 2025.

Ces structures sont l’occasion de moments de détente et de rire, avec des horaires d’accueil adaptés pour que les familles puissent en profiter pleinement.

La pièce maîtresse est une structure gonflable impressionnante de 34 mètres de long, offrant un parcours d’agilité complet : plateforme d’accès, double vague glissante, rondin pour l’équilibre, ligne de sauts, pont à traverser sans tomber, et un toboggan spectaculaire en fin de parcours. L’ensemble de l’activité est placé sous la surveillance particulière d’un maître-nageur pour garantir la sécurité.

L’accès à ces jeux aquatiques est compris dans le prix d’entrée habituel de la piscine.

Il est à noter que l’installation de cette structure imposante pourrait perturber l’accès aux lignes d’eau calmes. De plus, la piscine restera fermée au public jusqu’à 12h00 les jours suivant la séquence de jeux (les 24 et 31 décembre), le temps de démonter la structure.

Informations Pratiques – Jeux Aquatiques Alban Minville