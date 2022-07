Avec « Les Autres C’est Nous », nouveau disque d’or pour BigFlo & Oli

Partager Facebook

Le 4e album des toulousains BigFlo & Oli, « Les Autres c’est nous » est déjà disque d’Or en moins d’un mois.

Des nouvelles du duo toulousain. La semaine passée, on apprenait une tournée et des dates dans des petites salles toulousaines, aujourd’hui on évoque de nouveau leur dernier album. « Les Autres c’est nous » est disque d’or en moins de trois semaines avec plus de 50 000 exemplaires vendus.

De plus leur dernier single « Coup de Vieux » en featuring avec Julien Doré prend de la place sur les playlists des plateformes de streaming.