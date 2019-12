Cocorosie en concert en avril 2020 à Toulouse

Partager Facebook

Le groupe Cocorosie sera de passage par le Bikini le 4 avril 2020.

cocoRosie est un groupe nord-américain de psyché folk formé en 2003 à Paris, duo articulé autour des sœurs Bianca (« Coco ») et Sierra (« Rosie ») Casady, qui fabriquent une musique mêlant chant lyrique, gospel et pop lo-fi.Très poétique, leur univers est fait de bruits d’eau, de casseroles ou de jouets pour enfants.

Pour les fans de Antony and the Johnsons, Soap&Skin et My Brightest Diamond et surtout de Cocorosie, rendez-vous le samedi 4 avril 2020 au Bikini.

Cocorosie en concert

Samedi 4 avril 2020

Le Bikini

www.lebikini.com