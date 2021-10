Avant-première du film Mince Alors 2 au cinéma CGR Blagnac !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La réalisatrice et actrice Charlotte De Turckheim vient présenter la suite de « Mince Alors ! » en avant-première le mercredi 27 Octobre au CGR Blagnac.

Pendant les vacances, nouvelle avant-première au CGR. C’est autour de Charlotte de Turckheim de venir à la rencontre des spectateurs pour présenter son nouveau long métrage Mince Alors 2. 9 ans après le premier volet, la réalisatrice retrouve une partie du casting initiale pour la suite.

Synopsis : Isabelle et sa nièce Nina ouvrent une cure « jeûne et détox » au cœur de la Provence, avec l’aide de Baptiste, yogi et homme à tout faire, Jessica, masseuse tantrique, et Maxime, séduisant équithérapeute. Parmi les premiers curistes, quatre adolescents en surpoids envoyés par la Mairie ; Marion et Lio, sa sœur maigrichonne qui lui impose la cure « pour son bien » ; et leur amie Émilie qui, délestée de ses kilos en trop, découvre à peine arrivée que son époux adoré se pâme dans les bras d’un homme… en nette surcharge pondérale !

Plus d’infos : https://www.cgrcinemas.fr/blagnac/