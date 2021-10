Le documentaire Terres de Rap de David Ctiborsky sur FRANCE 3 Occitanie

Partager Facebook

Le documentaire Terres de Rap de David Ctiborsky autour de quatre rappeurs de la région Occitanie dont certains proche de Toulouse sera diffusé sur France 3 Occitanie le 25 octobre prochain.

L’idée de ce documentaire nait d’un constat : Le rap est historiquement urbain et ses codes, sa mythologie se sont construits autour de ces origines. Hors du bassin parisien et de Marseille, les représentations se font plus rares. Et lorsque l’on s’éloigne des villes, au-delà des banlieues… il y a, alors, comme un vide dans l’imaginaire collectif.

David Ctiborsky est allé à la rencontre de cette jeunesse, hors des grandes agglomérations, qui a les mêmes aspirations et cette passion commune : le rap.

Le documentaire raconte cette urgence de rapper pour faire entendre sa voix, pour exister. Ultime arme de l’affirmation des soi, le rap est aussi profondément une histoire d’identité. Rapper, c’est se raconter.

4 rappeurs d’Occitanie

Et pout son documentaire, David Ctiborsky a rencontré Léo, Younès, Tyler et Andreas, les personnages du film, quatre jeunes rappeurs venant de la région Occitanie. David Ctiborsky souhaite conduire des interviews, dont le ressort sera l’imaginaire de chacun. Ils raconteront des histoires, parleront de leurs passions, de leurs joies, de leurs peurs.

Ils se raconteront aussi par leur musique : David a étroitement collaboré avec chacun d’eux pour créer des sessions live à la croisée du documentaire et du clip, sur des morceaux qui leur tiennent particulièrement à cœur en ce moment.

https://player.vimeo.com/video/579849954?h=b6174c5144

Terres de Rap sera diffusé Lundi 25 Octobre 2021, à 23h00 sur France 3 Occitanie