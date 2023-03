Avant le Weekend des Curiosités, une soirée exceptionnelle !

Partager Facebook

Une semaine avant la nouvelle édition du Weekend des Curiosités au Bikini, une soirée exceptionnelle aura lieu le 26 mai au Connexion Live Toulouse.

Une semaine avant sa onzième édition, le festival propose de lancer les festivités avec une spéciale. Le temps d’une soirée, et pour la toute première fois pour nous, 4 artistes prometteurs investiront les lieux du Connexion Live, l’une des salles toulousaines incontournables dédiées aux artistes émergents.

S’en suivra dès 23h une formule club, gratuite, pour danser tout au long de la nuit. De quoi donner le ton pour le festival à suivre seulement quelques jours après…

2TH

Entre rap conscient, électro et house, 2TH s’inspire d’univers éclectiques qu’il prend plaisir à écouter pour nous présenter son propre projet musical. Depuis le succès fulgurant de son premier titre « Ne fuis pas » en 2019, le jeune artiste ne s’est jamais arrêté. À son actif, déjà deux EPs qui cumulent des millions de streams, un Planète Rap et de nombreux concerts sold out (comme La Maroquinerie à Paris en janvier dernier). Son prochain projet en date est prévu pour le printemps : un EP intitulé Union, qui promet de se démarquer nettement des autres.

ARTHUR ELY

Du haut de ses 27 ans, Arthur Ely incarne le parfait reflet de la jeunesse curieuse jonglant en un clic du hip-hop à la chanson, en passant par l’électronique ou le rock. Repéré fin 2018 avec son premier EP Standard, ce jeune homme charismatique affirme une personnalité hors norme, mi-chanteur mi-rappeur. Ses textes à la mélancolie poisseuse, sont toujours sauvés de la dépression fatale par un humour ravageur…

GJON’S TEARS

Révélé par sa participation dans The Voice France en 2020 puis sa candidature pour la Suisse à l’Eurovision en 2021, Gjon’s Tears prépare son premier album pour ce printemps. Un opus voulu éclectique en mêlant des sonorités multiples, de la pop au rock, en passant par la musique classique dont le premier titre, Pure, remporte déjà un franc succès.

RENARD TORTUE

Aux couleurs nouvelles patinées de chanson française, d’accents rap et d’arrangements électro fleurant la French touch, la musique de Renard Tortue offre un beau métissage, à l’image de l’histoire de leur amitié forgée en banlieue parisienne sur les bancs de l’école.

Pour rappel, le Weekend des Curiosités aura lieu du 2 au 4 juin au Bikini.