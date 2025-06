Conférence « Rendez-vous Espace » : Souveraineté Européenne, Défense et Enjeux Industriels au Cœur des Débats à la Cité de l’Espace !

Partager Facebook

Toulouse, berceau de l’aéronautique et du spatial, se tourne vers l’avenir ! La Cité de l’espace vous invite à une conférence essentielle et d’actualité, « Europe de la défense et Europe de l’espace : souveraineté et enjeux industriels », le mercredi 18 juin 2025 à 19h00.

Dans le cadre du cycle « Rendez-vous Espace », organisé avec les Amis de la Cité de l’espace et l’Association Aéronautique et Astronautique de France, cette soirée sera l’occasion d’explorer les défis et les opportunités qui se présentent à l’Europe dans des domaines stratégiques.

Un Contexte Géopolitique en Pleine Mutation

Notre environnement stratégique est aujourd’hui bousculé par des événements majeurs : le retour de la guerre sur le continent européen et les ruptures transatlantiques. Face à ces bouleversements, la question de la souveraineté européenne est plus que jamais au centre des préoccupations, tant dans le domaine de la défense que de l’espace.

Si l’Europe de la défense s’est traditionnellement construite par des coopérations nationales portées par les industriels, l’Europe de l’espace a grandi sous l’égide de l’ESA, l’Agence Spatiale Européenne. Malgré leurs dynamiques différentes, l’industrie européenne a un rôle majeur à jouer pour construire une Europe forte et autonome dans ces deux secteurs vitaux.

Pour éclairer ces enjeux complexes, les Amis de la Cité de l’espace ont invité Antoine Bouvier, une figure reconnue du secteur, à partager ses réflexions et son expertise.

Un Intervenant de Poids : Antoine Bouvier

Diplômé de l’École Polytechnique et de l’École Nationale d’Administration, Antoine Bouvier possède une carrière impressionnante au sein des industries de pointe. Après avoir été auditeur à la Cour des comptes, il a occupé des postes clés :

Directeur général du GIE ATR (1998)

CEO d’Astrium Satellites (2002)

CEO de MBDA (2007)

Directeur de la stratégie du Groupe Airbus (à partir de 2009)

Membre du Board des auditeurs externes des Nations Unies (2024)

Son parcours unique lui confère une vision transversale et stratégique des défis industriels et géopolitaux liés à la défense et au spatial.

Ne manquez pas cette conférence cruciale pour mieux comprendre les enjeux de la souveraineté européenne dans un monde en mutation !

Infos Pratiques :

Date : Dimanche 05 Avril 2026 à 19h00

Lieu : Cité de l’Espace de Toulouse

Tarifs : gratuit

Réservations :

Cité de l’Espace de Toulouse