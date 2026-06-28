Les Soirées Guinguette à L’Envol des Pionniers : L’événement gratuit de l’été à Toulouse

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En avant guinguette ! L’Envol des Pionniers vous fait voyager dans le temps cet été

La douceur des soirées d’été toulousaines s’apprête à rencontrer l’effervescence des années folles ! Les 16 juillet, 30 juillet et 5 septembre 2026, l’historique site de L’Envol des Pionniers, situé au cœur de Montaudran, se métamorphose pour accueillir ses très attendues soirées guinguette. Un rendez-vous gratuit, familial et résolument festif à ne pas manquer.

Un Bal Swing endiablé sous les étoiles toulousaines

Sortez vos plus belles tenues rétro ! De 20h à 23h, la piste de danse vous ouvre ses bras. Que vous ayez le rythme dans la peau ou que vous soyez un simple curieux, l’ambiance promet d’être électrique grâce à la musique live du groupe Good Evening Mr Jack.

Vous n’osez pas vous lancer ? Pas de panique ! Plusieurs couples de danseurs professionnels de la célèbre école toulousaine du TRAC seront présents pour vous tendre la main et vous initier aux joies du swing et du boogie-woogie.

Des animations vintage pour toute la famille

L’immersion dans cette atmosphère rétro dépasse le cadre de la piste de danse. Pour faire de cet événement un véritable moment de partage, de nombreuses animations sont prévues :

Pour les petits (et grands) enfants : Des jeux en bois traditionnels et un manège vintage raviront toute la famille.

Des jeux en bois traditionnels et un manège vintage raviront toute la famille. Pour les joueurs : Laissez-vous tenter par une partie de poker fictif ou tapez le carton entre amis dans une ambiance conviviale.

Laissez-vous tenter par une partie de poker fictif ou tapez le carton entre amis dans une ambiance conviviale. Pour les souvenirs : Immortalisez votre soirée avec le photobooth mis à disposition !

Culture et gourmandise : le combo parfait

Profitez de cette atmosphère unique pour enrichir votre culture locale. Entre 18h15 et 20h30, des visites « flash » exclusives de l’exposition permanente vous sont proposées. L’occasion idéale d’en apprendre davantage sur la fabuleuse épopée de l’Aéropostale de manière privilégiée.

Côté papilles, le tout nouveau Café des Pionniers s’occupe de tout. L’espace restauration et la buvette vous permettront de savourer les douces soirées d’été, confortablement installés dans des chiliennes en plein air.