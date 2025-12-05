CHANTS DE NOËL D’EUROPE : L’ORFEÓN DONOSTIARRA EN CONCERT À LA HALLE AUX GRAINS !

L’un des chœurs les plus prestigieux au monde, l’Orfeón Donostiarra, vous invite à un moment d’enchantement pour les fêtes, le jeudi 18 décembre 2025 à 20h00 à la Halle aux Grains !

L’esprit de Noël s’installe à la Halle aux Grains avec un événement musical exceptionnel. Le célèbre Chœur Orfeón Donostiarra (Orphéon de Saint-Sébastien) sera présent pour interpréter des chants de Noël de toute l’Europe. Un concert qui ne s’oublie pas !

Dirigée par le charismatique José Antonio Sainz Alfaro, cette formation espagnole possède certaines des plus belles voix de la scène internationale. Leur répertoire est vaste, couvrant des œuvres allant de l’ère baroque jusqu’au XXᵉ siècle.

Ce concert est l’occasion parfaite de vivre un moment unique de partage et d’enchantement quelques jours avant Noël. Laissez-vous transporter par la puissance et la délicatesse des voix qui feront vibrer l’acoustique parfaite de la Halle aux Grains.

Informations Pratiques & Réservation