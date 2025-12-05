vendredi , 5 décembre 2025

CHANTS DE NOËL D’EUROPE : L’ORFEÓN DONOSTIARRA EN CONCERT À LA HALLE AUX GRAINS !

5 décembre 2025 Articles, Concerts

L’un des chœurs les plus prestigieux au monde, l’Orfeón Donostiarra, vous invite à un moment d’enchantement pour les fêtes, le jeudi 18 décembre 2025 à 20h00 à la Halle aux Grains !

L’esprit de Noël s’installe à la Halle aux Grains avec un événement musical exceptionnel. Le célèbre Chœur Orfeón Donostiarra (Orphéon de Saint-Sébastien) sera présent pour interpréter des chants de Noël de toute l’Europe. Un concert qui ne s’oublie pas !

Dirigée par le charismatique José Antonio Sainz Alfaro, cette formation espagnole possède certaines des plus belles voix de la scène internationale. Leur répertoire est vaste, couvrant des œuvres allant de l’ère baroque jusqu’au XXᵉ siècle.

Ce concert est l’occasion parfaite de vivre un moment unique de partage et d’enchantement quelques jours avant Noël. Laissez-vous transporter par la puissance et la délicatesse des voix qui feront vibrer l’acoustique parfaite de la Halle aux Grains.

Informations Pratiques & Réservation
Artiste Chœur Orfeón Donostiarra
Programme Chants de Noël de toute l’Europe
Date Jeudi 18 décembre 2025
Heure 20h00
Lieu Halle aux Grains de Toulouse (1, place Dupuy, 31000 Toulouse)
Placement Assis numéroté
Tarifs De 20 € à 77 € (selon la catégorie, y compris des tarifs réduits pour jeunes et abonnés)
Réservation Billets disponibles sur le site Les Grands Interprètes

