Annulation du concert de Hatik au Rex de Toulouse

Pas de concert à l’automne pour Hatik à Toulouse…il reviendra au printemps 2021 !

Mauvaise nouvelle pour les fans de l’auteur d’ « Angela ». Le concert de Hatik, prévu le 22 octobre prochain au Rex de Toulouse est annulé en raison des mesures gouvernementales prises en France pour faire face à la recrudescence de la circulation du Covid-19, et les interdictions et incertitudes qui en découlent. Les billets sont remboursables au près de votre point de vente ou échangeable pour la date du Bikini le samedi 3 avril 2021.

En attendant, on peut retrouvé le rappeur dans le rôle principal de la série Validé de Franck Gastambide sur MyCanal et Canal +. La première série sur le rap français plus vraie que nature. Et totale réussite où Hatik prouve son talent de rappeur comme d’acteur.

A noter que la série Validé, où il a cartonné au mois de mars/avril sur Canal +, aura officiellement une deuxième saison. Le phénomène Hatik ne fait que commencer.

Hatik en concert

Le 22 octobre au Rex ( ANNULE)

Le 3 avril 2021 au Bikini

Réservations : Box Office au 0534311000, box.fr, lebikini.com