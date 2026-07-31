Le Festival 31 notes d’été anime la Haute-Garonne et promet un mois d’août mémorable

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C’est le rendez-vous incontournable de la saison estivale pour tous les amateurs de culture et de sorties dans notre belle région. Dès demain, samedi 1er août 2026, la 28e édition du festival 31 notes d’été prendra ses quartiers aux quatre coins de la Haute-Garonne. Avec une programmation riche, éclectique et entièrement gratuite, l’événement promet de transformer le département en une immense scène à ciel ouvert jusqu’au 29 août.

©Fabien Espinasse (Groupe BAOUBA)

Organisé par le Conseil départemental en collaboration avec Haute-Garonne Tourisme et plus d’une centaine de partenaires locaux, ce festival est une véritable invitation à (re)découvrir Toulouse et sa région sous un angle nouveau. Cette année, l’accent est mis sur la diversité, la parité et la découverte, avec une mise en lumière assumée de la scène artistique haut-garonnaise.

Un concept unique : Tourisme, Patrimoine et Spectacle vivant

Le succès de 31 notes d’été repose sur une formule bien rodée, pensée comme un voyage itinérant. Chaque journée d’étape propose un parcours complet pour les visiteurs :

En journée : Des visites touristiques, patrimoniales ou mémorielles permettent d’explorer l’histoire et les savoir-faire locaux.

À 19h30 : Place à la convivialité avec la « pause guinguette », animée par des concerts en plein air et des dégustations de produits locaux.

À 21h30 (ou 18h le dimanche) : Le temps fort artistique clôture la journée avec un grand spectacle ou un concert événement.

Au total, ce ne sont pas moins de 200 événements gratuits qui irrigueront 17 communes et 18 lieux emblématiques du département. Le public pourra profiter de 40 spectacles, d’une quinzaine d’expositions et de plus de 100 visites guidées. Il est à noter que 95 % des artistes et compagnies programmés sont issus de la Haute-Garonne.

Week-end d’ouverture : Le Faget et le Château de Laréole à l’honneur

Le coup d’envoi sera donné dès demain au Faget, avant de se poursuivre dimanche dans le cadre majestueux du Château de Laréole.

Samedi 1er août – Le Faget :

La journée débutera à 9h30 par des balades patrimoniales avec Les compagnons de la Mémoire.

Une visite de la ferme Vent de récolte est prévue dans l’après-midi.

À 19h30, la première guinguette musicale sera assurée par le Brassband Quartet, dans le cadre d’une carte blanche confiée au collectif Fôm (qui valorise les artistes féminines et les minorités de genre).

À 21h30, la scène accueillera le groupe franco-canadien Atomic Ping Pong pour une création musicale surréaliste et dansante.

Dimanche 2 août – Château de Laréole :

Dès 11h, le public profitera d’une création vocale avec le Himène Trio, mêlant musiques actuelles et improvisation.

L’après-midi sera rythmée par des visites du château (ouvert depuis le 9 juillet) et des animations autour de la biodiversité.

À 18h, le cirque de haute-voltige prendra le relais avec le spectacle poétique « Ruta » de la Compañía Capicúa.

Le Château de Laréole, cœur battant des dimanches d’août

Cette année, le Château de Laréole devient un point d’ancrage fort du festival en accueillant des événements sur quatre dates clés : les dimanches 2, 9, 16 et 23 août. Pensé comme un lieu de vie pour des journées entières, le parc du château proposera des jardins musicaux éphémères avec des instruments géants éco-responsables, des jeux en bois traditionnels, et des coins lecture animés par la Médiathèque départementale.

Un festival engagé et écoresponsable

Au-delà de son exigence artistique, 31 notes d’été se démarque par son engagement environnemental. Labellisé « Événements détonnants » depuis 2024, le festival met en œuvre des actions concrètes pour limiter son impact. Accompagné par l’association Élémen’terre, l’événement privilégie les circuits courts pour la restauration, systématise le tri sélectif, encourage les mobilités douces et a considérablement réduit ses impressions papier.

Les autres temps forts de la première semaine

La semaine prochaine maintiendra ce rythme effréné avec des escales remarquables dans toute la région :

Jeudi 6 août (Verfeil) : Randonnées en journée, suivies du Pash Pash Orkestar à 19h30 et de la formation rock psyché Tavi à 21h30.

Vendredi 7 août (Le Mourtis) : La station accueille le festival pour la première fois avec des balades musicales inédites en journée, puis les concerts de Tanidual et de l’orchestre de « western spaghetti » Le Grand Silence en soirée.

Samedi 8 août (Saint-Bertrand-de-Comminges) : Déambulation festive à 18h avec le Batucada Quartet, suivie à 20h30 par la fanfare aux rythmes caribéens Cornélius sur la place du village.

Dimanche 9 août (Château de Laréole) : Concert de harpe avec Elise Esther le matin, suivi du cirque spectaculaire du collectif Bislacco à 18h.

Préparez vos agendas : ce mois d’août s’annonce comme une grande fête populaire, accessible à tous, idéale pour se ressourcer et s’émerveiller sans quitter Toulouse et sa région !

📋 Informations pratiques