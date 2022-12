Aide au peuple ukrainien : Toulouse lance une campagne d’appel aux dons

Partager Facebook

La Mairie de Toulouse et Toulouse Métropole lancent une grande campagne d’appel aux dons pour aider le peuple ukrainien à passer l’hiver.

Toulouse, ville jumelée avec la ville de Kyiv (Kiev) depuis près de 50 ans, mobilise toutes les énergies de son territoire pour venir en aide au peuple ukrainien. La nouvelle urgence, alors que le pays est sous la neige et les bombardements, est d’aider l’Ukraine à passer l’hiver. Des millions d’Ukrainiens n’ont plus de chauffage, d’électricité ou d’eau depuis les attaques russes contre les infrastructures énergétique de leur pays.

La Mairie de Toulouse et Toulouse Métropole ont lancé une grande campagne d’appel aux dons pour l’Ukraine qui sera visible sur le réseau d’affichage toulousain à partir de ce 7 décembre.

Faire un don financier pour soutenir le peuple ukrainien

La Collectivité invite les citoyens à adresser leurs dons financiers aux associations comme Ukraine libre, La Croix Rouge, le Secours Populaire, le Secours Catholique, Médecins du Monde… qui ont des antennes locales ou des partenaires sur le terrain, au plus proche des besoins et des intervenants. Les achats sont effectués sur place ou à proximité, ce qui permet également de soutenir l’économie locale.

Faire un don matériel adapté aux besoins

Les dons matériels sont à déposer au hall 9 du parc des Expositions sur l’île du Ramier, ouvert les mardi et jeudi de 11h à 18h. La Mairie y a installé un centre de collecte des dons géré notamment avec l’association Ukraine Libre. Des agents de la collectivité sont également mobilisés en renfort.

Pour gagner la guerre du froid, il faut en particulier des générateurs d’énergie, des batteries, des lampes et des piles, du matériel de camping (réchauds, sacs de couchage..) et tout ce qui peut sauvegarder la chaleur. Du matériel médical et des produits d’hygiène de base sont toujours nécessaires ainsi que des produits alimentaires de préparation rapide, nécessitant peu d’eau et d’énergie.

Pour en savoir plus : https://metropole.toulouse.fr/actualites/toulouse-solidaire-du-peuple-ukrainien#faire-un-don-financier-pour-soutenir-le-peuple-ukrainien