Adé en concert ce jeudi à Toulouse

Sans temps mort après l’adolescence, Adé a embarqué à bord de Thérapie Taxi, vrombissant trio au succès supersonique, affolant les scènes d’Europe et les compteurs du streaming comme celui des ventes de disques durant cinq années cavalées à toutes blindes.

Lgroupe avait acté dès le départ la fin de la course et il s’y tiendra, sans regret mais avec l’assurance d’avoir accompli l’essentiel. Deux albums, un ep d’adieu, des chansons qui ont marqué une génération, des milliers de souvenirs d’exaltation collective et aucun nuage durant le trajet.

Aussi, quand Thérapie Taxi donne son ultime concert au Zénith de Paris, en octobre 2021, Adé a déjà largement entamé sa métamorphose. Un duo avec Benjamin Biolay (Parc fermé) la voilà partit pour de nouveaux horizons. Après un premier EP, plusieurs titres sorties , Adé nous a offert son premier album le 23 septembre dernier. Un album accompagné d’une tournée et un passage très attendu à Toulouse.