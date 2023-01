Le Festival Spirale prend place au Bikini

Partager Facebook

Le Festival Spirale, c’est une sélection des meilleurs artistes live sur des scènes toulousaines. Après le Metronum, le Connexion Live et le Cri’Art, rendez-vous au Bikini pour terminer en beauté ce mois de janvier. Et les organisateurs nous ont concocté un beau line up avec El Gato Negro, Jack Mallett, Mandarine, Antes & Madzes, Damantra et Dan. Il y en aura pour tous les gouts en ce jeudi soir à Toulouse.

Pour en savoir plus : www.lebikini.com ou spiraleproduction.fr