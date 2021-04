Adam INNES à la Coupe du Monde avec l’Equipe de France

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Adam INNES, responsable de la performance du Toulouse Olympique, fera partie du staff de l’équipe de France masculine en tant que responsable de la préparation physique à l’occasion de la Coupe du Monde de rugby à XIII qui a lieu cet automne en Angleterre.

Avec son accord – et celui de Sylvain HOULES -, les dirigeants Olympiens et les représentants de la FFR XIII se sont entendus pour qu’Adam prenne ses fonctions auprès des Bleus avec effet immédiat, en parallèle de son travail au sein du staff toulousain.

Il sera pleinement focalisé sur la sélection nationale, dont le début de la compétition est prévu le 25 octobre prochain avec un premier match contre la Grèce, une fois que la saison du TO sera terminée, soit à partir du 11 octobre si les Bleus et Blancs se hissent jusqu’en finale du Championship.

En poste auprès de l’équipe professionnelle toulousaine depuis 2013, Adam ne sera pas à sa première expérience avec les Bleus puisqu’il a été porté le maillot frappé du coq à plusieurs reprises en tant que joueur et a déjà officié en tant que préparateur physique de la France en 2015, lors du championnat d’Europe.

L’australien d’origine sera associé à Mathias PALA (ancien des Dragons Catalans, aujourd’hui préparateur physique de l’équipe réserve des Sang et Or) dans sa mission, et retrouvera Laurent FRAYSSINOUS avec qui il a joué en équipe de France, et Trent ROBINSON (ancien joueur et entraîneur du TO, aujourd’hui entraineur des Sydney Roosters) qui sera directeur du rugby auprès des Bleus.