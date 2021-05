A Toulouse, place au Mois des diversités culturelles

Partager Facebook

Le mois de la diversité culturelle qui se tiendra à Toulouse du 22 mai au 19 juin s’annonce comme un événement fédérateur et festif, accessible et ouvert à tous les publics. Avec en point d’orgue, le 10 juin et le village de la diversité.

Organisé par Toulouse Diversités – Conseil toulousain des résidents étrangers et la Mairie de Toulouse, la programmation a été co-construite avec leurs partenaires institutionnels et associatifs- pour soutenir une dynamique en faveur de la promotion des diversités culturelles, à Toulouse.

Au total, ce sont plus de 15 cultures différentes qui seront représentées, la diversité des animations permettant une grande diversité du public, de tous âges et de tous horizons socioprofessionnels ainsi que les familles.

Le jeudi 10 juin marquera le point d’orgue de ce mois des diversités avec l’installation d’un village au square de Gaulle afin de faire la promotion des diversités culturelles sous toutes leurs formes. De nombreuses activités et animations ont été prévues :

• danses et chants du Monde

• rencontres et échanges avec le public

• ouverture sur le monde

• gastronomies, culture et musiques

• valeurs de connaissances de l’autre

Seront représentées les cultures indiennes, roms, africaines dont le Sénégal (en écho à Rio Loco), sud-américaines (Brésil notamment), Chine… Tout le long de la journée, les artistes présents échangeront avec le public présent pour leur faire connaître les différentes cultures.

Enfin, des conférences sur le métissage et la citoyenneté sont également au programme de même que des projections de films suivis de débats. Une belle occasion d’échanger multi-culturellement….

Place à l’emploi le 12 juin

Le 12 juin sera également un des temps forts avec le Forum pour l’emploi, organisé par Toulouse Diversités – Conseil toulousain des résidents étrangers. Plusieurs animations sont prévues : ateliers de recherche et de préparation à l’emploi (rédaction de CV, lettre de motivation, préparation aux entretiens), parcours inspirants à travers des figures issues de la diversité, speed dating, rencontre avec des entreprises animé par Article 1, La French Tech, Motivated Golden Talents, Karatou Post Bac, table ronde sur la situation de l’emploi à Toulouse et rencontre avec les entreprises signataires de la charte de la diversité.

