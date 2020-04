A Toulouse, les magasins de bricolages rouvrent !

Partager Facebook

Depuis vendredi 24 avril dernier, les magasins de bricolages ont rouvert au public avec des consignes strictes.

Bonne nouvelle pour les bricoleurs, la magasins de bricolages sont ouverts à Toulouse. Enfin sous conditions et il faudra s’armer de patience.

Depuis vendredi, les Leroy Merlin de la région Toulousaine, soit Balma, Roques et Colomiers ont ouvert mais avec un accès limité. Le temps à l’intérieur est limité et il faudra attendre dehors car pas plus de trente clients en même temps dans la grande surface. Sans oublier qu’aucun vendeur n’est disponible et qu’il faudra payer par carte bancaire. Privilégiez quand même le drive qui est à votre disposition.

Les Castorama toulousains sont eux aussi ouverts avec des entrées filtres tout comme les magasin Bricomarchés. Toutes ces enseignes privilégient le volontariat pour les employés.

