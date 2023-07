A Toulouse, Fulu ambiance la Halle de la Machine

Partager Facebook

Ce samedi 29 juillet, Fulu embarque les toulousains dans son univers à la Halle de la Machine.





Le festival Halle Night Long est de retour cet été sur le parvis de la Halle de la Machine, pour le plus grand plaisir d’Astérion le Minotaure et des afficionados de musique. Tous les vendredis et samedis soirs jusqu’au 26 août, prenez rendez-vous avec votre plus fabuleux déhanché, à l’occasion de ces concerts gratuits en plein air. Soul, rock, hip-hop, fanfare ou funk, c’est le meilleur de la scène locale dans une ambiance estivale et joyeuse. Et c’est autour de Fulu !



En swahili, Fulu signifie «esprit sauvage». Un nom qui va décidemment trés bien à ce groupe de sept musicien.nes, mi-humain / mi-animal, à l’univers hybride, narratif et dansant. Mêlant une section cuivres étoffée à des sonorités électroniques, le groupe propose un univers sonore luxuriant en tissant un lien entre le jazz contemporain, la transe percussive des carnavals et les rythmiques envoûtantes des clubs de techno.

FÜLÜ sur scène ? Un spectacle magnétique où cuivres, masques- tötems et contes déclamés emmènent le spectateur dans un voyage onirique… invitant inexorablement les corps à s’abandonner à la danse.

Infos : www.halledelamachine.fr