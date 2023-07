Pierre de Maere en concert à Toulouse le 9 décembre 2023

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La Révélation des dernières Victoires de la Musique, Pierre de Maere, nous délivrera sa pop flamboyante le temps d’un concert au Bikini Toulouse le 9 décembre 2023.

Pierre de Maere (prononcer mare), la nouvelle révélation venue de Belgique, poursuit son ascension. Le style Pierre de Maere est à l’image des audaces vestimentaires du jeune belge : flamboyant, irisé, mutant. Autodidacte.

Élu révélation masculine de l’année aux Victoires de la musique, il absorbe connaissances et informations avec une rapidité anormale, saute d’une passion à l’autre dans un élan d’engagement total. Il compose au piano et à l’ordinateur comme on imagine un cocktail en tentant des combinaisons, précisant les dosages, affinant les associations. Il remporte le prix de la catégorie chanson originale de l’année avec « un jour, je marierai un ange » aux Victoires de la musiques. Un charme fou et mouvant des morceaux, un peu comme si Stromae faisait des câlins à Yelle, Rufus Wainwright et à la pop des eighties.

PIERRE DE MAERE

Samedi 9 décembre 2023

Le Bikini, Ramonville

www.bleucitron.net