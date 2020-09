A Toulouse, bars et restaurants fermeront à 1h

Partager Facebook

Le Préfet de la Haute-Garonne a annoncé deux mesures de prévention contre le COVID 19 dont la fermeture des bars et restaurants à 1h.

La ville de Toulouse et sa région n’est pas épargné par l’augmentation des cas de COVID 19 depuis la rentrée dernière. Lundi, la Préfecture de Haute-Garonne a pris de nouvelles dispositions à compter du 23 septembre.

En effet, au 18 septembre 2020, les chiffres communiqués par Santé Publique France traduisaient une augmentation défavorable des taux d’incidence en Haute-Garonne et à Toulouse : 147,8 pour 100 000 pour le département et 225,7 pour la commune de Toulouse et ce, malgré les mesures de prévention prises les 18 et 27 août derniers rendant le port du masque obligatoire en certains lieux. Aujourd’hui, les derniers taux d’incidence en semaine glissante continuent d’évoluer éfavorablement (159,5 pour 100 000 dimanche pour le département selon les toutes dernières évaluations) et sont désormais au-delà des taux de départements comme la Gironde ou les Alpes-Maritimes.

Dès mercredi, les bars et restaurants devront fermer de 1h à 6h sur la commune de Toulouse et les événements rassemblant plus de 1000 personnes sont interdits sur l’ensemble du département.