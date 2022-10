 A son tour, Toulouse ne retransmettra pas la Coupe du Monde 2022

Partager Facebook

Dans un communiqué, la Mairie de Toulouse a annoncé qu’il n’y aura pas de retransmission sur Grand écran des matchs de la Coupe du Monde au Quatar sans jamais évoquer le boycotte de la compétition.

La Coupe du Monde de football 2022 est organisée au Qatar du 20 novembre au 18 décembre. Traditionnellement, la Mairie de Toulouse organise des retransmissions de matchs lorsque l’équipe de France est qualifiée en demi-finales, puis en finale.

La ville de Toulouse fait suite au mouvement initié par d’autres villes en France comme Strasbourg, Lille, Bordeaux, Marseille et Reims ou encore Paris . A une différence, la justification de la non-retransmission sur écran géant. L’aspect écologique et humaine de la Coupe du Monde au Quatar, au coeur des discussions actuelles, est rapidement évoqué autour d’une phrase – « Enfin, avouons-le, le contexte dans lequel est organisée cette édition 2022 n’incite pas à la mobilisation».

C’est d’autres aspects qui sont mis en avant : les questions économiques, les fêtes de fin d’année et la saison hivernale. « Organiser en extérieur des retransmissions de matchs pour cette édition programmée au début de l’hiver (avec un décalage horaire) et pendant la préparation des fêtes de fin d’année, nous paraît depuis toujours d’un très faible intérêt pour le public, et donc peu opportun. D’autant que la location et l’installation d’un grand écran sur l’espace public représentent un coût et une dépense d’énergie conséquents que nous n’avions pas l’intention d’engager en cette période où nous savons les économies nécessaires. » explique Jean Luc Moudenc.

Avant d’ajouter qu’ « autour du 25 novembre, où nous prévoyons de réunir le monde du sport, amateur comme professionnel, autour d’une cause qui nous est chère et pour laquelle Julie Escudier, Conseillère municipale déléguée en charge de l’égalité femmes-hommes, et Laurence Arribagé, Adjointe au Maire en charge des sports, sont en première ligne et particulièrement investies à ma demande : la lutte contre les violences faites aux femmes dans le sport. Rendez-vous donc deuxième quinzaine de novembre autour de cet événement. D’ici là, nous continuerons à soutenir avec fierté notre équipe de France de football. »