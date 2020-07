A la rentrée, 4e édition de l’Open Swim Stars de Toulouse

Partager Facebook

Rendez-vous le dimanche 6 septembre pour la 4e édition de l’Open Swim Stars Harmonie Mutuelle Toulouse.

L’Open Swim Stars Harmonie Mutuelle Toulouse, 6e étape de la saison 2020 du premier circuit de natation eau libre grand public en France, se déroulera pour la 4e année successive dans la ville rose. Cet évènement revient le dimanche 6 septembre en plein centre-ville en investissant les Berges de la Garonne. Soutenus par la Ville de Toulouse, les organisateurs ont tenu à maintenir ce défi sportif qui avait attiré plus de 300 nageurs en 2019 et ce, en respectant un protocole sanitaire strict. Quatre épreuves sont au programme : 1 km, 2,5 km, 5 km et 5 km palmes ainsi que la possibilité de se challenger en équipe sur le 1 km.

Toulouse sera, cette année, la sixième étape du circuit 2020, précédée par Paris, Douarnenez, Nyon, le Lac de Madine, Lyon et suivie par Strasbourg et Agde (voir dates par ailleurs). La progression du nombre de participants à l’Open Swim Stars Toulouse chaque année, avec 320 nageurs en 2019, atteste du succès de l’évènement. La pratique de la natation eau libre connaît un engouement croissant et attire des publics de tout âge et de tout niveau.

Malgré les difficultés liées à la crise sanitaire, les organisateurs sont heureux de proposer à nouveau quatre épreuves dans la Garonne pour cette 4e édition : 1 km, 2,5 km, 5 km et 5 km palmes. Il sera également possible de se challenger en famille, entre amis, entre collègues, entre partenaires de club sur l’épreuve du 1 km en constituant une équipe de quatre personnes, et ce dès 12 ans, et quel que soit son niveau. Les départs seront donnés de l’Ile du Ramier (depuis le ponton du club de l’Emulation Nautique) et les arrivées s’effectueront Place de la Daurade. Les parcours des courses de 2,5 km et 5 km s’effectuent avec une remontée de la Garonne respectivement sur 750 m et 2 km. Le 1 km est en ligne droite.

Un dispositif sanitaire important mis en place

Les Open Swim Stars seront organisés selon un protocole sanitaire strict pour permettre aux épreuves de se tenir dans le respect de la santé de tous. Ce plan d’actions prévoit notamment un parcours individualisé pour permettre aux nageurs de limiter au maximum les contacts avec les autres participants et les membres de l’organisation.

Une course pour sensibiliser

Les Open Swim Stars Harmonie Mutuelle s’associent à nouveau à La Water Family, association qui agit pour sensibiliser et éduquer le grand public, les générations futures et les acteurs professionnels à la protection de l’eau et de leur santé. 1 € sera reversé à l’association sur chaque inscription.

Inscriptions : http://www.openswimstars.com