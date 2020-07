Ciné sous les Etoiles : Projection des Chats Persans au Metronum

Partager Facebook

Dans le cadre du ciné sous les Etoiles au Metronum de Toulouse, en partenariat avec l’Utopia, découvrez le très beau « Les Chats Persans » de Bahman Ghobadi.

C’est le Téhéran underground qui vit sous nos yeux : des lieux cachés, des musiciens qui jouent à l’abri des regards, dans des caves, des granges, sur des toits, des immeubles en construction… Partout cette musique est synonyme de révolte et de liberté. Malgré la chape de plomb qui pèse sur l’Iran, le film est traversé de bout en bout par une énergie viscéralement positive et ça fait un bien fou.

A découvrir ce jeudi 30 juillet à 21h30 au Metronum de Toulouse. Toute la programmation cinéma en plein air s’articule dans le patio et en mode guinguette soit le public assis sur des transats