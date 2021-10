650 offres d’emplois lors du Salon TAF de Toulouse

Partager Facebook

Le Salon TAF de Toulouse ouvre ses portes avec près de 650 offres d’emplois à pourvoir les 6 et 7 octobre au MEETT.

La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée organise à Toulouse le salon TAF (Travail-Avenir-Formation), en partenariat avec Toulouse Métropole, Pôle Emploi et l’Association régionale des Missions Locales. Deux journées dédiées à l’emploi, à la formation et à l’orientation professionnelle avec des focus sur les secteurs qui recrutent près de chez soi. Après plusieurs reports liés aux mesures nationales de lutte contre l’épidémie de Covid-19, le salon TAF de Toulouse aura bien lieu les 6 et 7 octobre prochain pour sa 4 ème édition.

Cette année, le salon TAF de Toulouse réunira plus de 180 organismes de formation et d’orientation, et près de 300 entreprises qui proposeront près de 650 offres d’emplois dans tous les secteurs.

Au sein du salon, 7 espaces seront consacrés à des secteurs à fort potentiel de recrutement : agriculture et agroalimentaire, bâtiment et travaux publics, hôtellerie et restauration, industrie et aéronautique, numérique, transport et logistique, sanitaire et social.

Des démonstrations métiers, des témoignages d’entreprises et des animations proposées par des professionnels (casques de réalité virtuelle, simulateurs métiers) permettront aux visiteurs de découvrir concrètement les métiers et les formations de ces secteurs. Plusieurs ateliers et conférences seront également au programme sur les thèmes de la formation, de la recherche d’emploi ou encore de la création d’entreprise (« Osez reprendre une formation dans le supérieur sans le bac », « Valorisez votre image professionnelle », « Devenir chef.fe d’entreprise », etc.) et autour des métiers d’avenir (« Les métiers du futur dans le transport », Du drone au devis, prendre de la hauteur », «Impact écologique du numérique : guide de survie en milieu connecté », …).

Plus d’infos sur le site de la Région : www.laregion.fr/TAF

Ou au 0800 00 70 70 (numéro vert)