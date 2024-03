48h dédiées à la santé des femmes au CHU de Toulouse

Partager Facebook

Le CHU de Toulouse propose deux rendez-vous les 7 et 8 mars à l’occasion de la semaine européenne de l’endométriose et de la journée internationale des droits des femmes.

Menée dans le cadre de la semaine européenne de prévention et d’information sur l’endométriose, cette journée du 7 mars a l’ambition de sensibiliser sur la maladie et de permettre à chacun de découvrir les avancées et les nouveaux modes de prise en charge avec les spécialistes du CHU.

Au-delà des traitements et de la découverte du parcours de soin au CHU, des ateliers seront également consacrés aux soins de support (rencontre avec des stomathérapeutes, psychologues, diététiciennes), ainsi qu’aux projets de recherche menés actuellement. En partenariat avec EndoFrance, un banc jaune sera inauguré à 12h30 pour marquer l’engagement constant des équipes envers les patientes souffrant d’endométriose.

Un 8 mars pour la santé des femmes

Les équipes de gynécologie et d’imagerie de la femme du CHU de Toulouse se réunissent pour mener une action d’information et de prévention relevant exclusivement de pathologies féminines.

Maladies gynécologiques rares, troubles de la statique pelvienne, endométriose, ménopause et hormonologie complexe, maladies liées aux papillomavirus : c’est la journée pour lever les tabous et découvrir les filières de soin répondant aux besoins de chaque femme.

Des ateliers seront consacrés à la reconstruction mammaire après un cancer ou encore aux problèmes de fertilité et aux dons de gamètes

Un stand sera également dédié aux mutilations génitales et violences sexuelles, à l’heure où l’on estime que près de 60 000 femmes excisées vivent actuellement en France

> Vendredi 8 mars de 10h à 16h, hall d’accueil de l’hôpital Rangueil