3ème édition de la Semaine des Cultures Urbaines du Conseil départemental

Du 17 au 22 mai, le Conseil départemental organise la 3ème édition de la Semaine des Cultures Urbaines à l’Espace Roguet à Toulouse et dans 8 communes du département (Castanet-Tolosan, Fonsorbes, La Salvetat-Saint-Gilles, Martres-Tolosane, Saint-Gaudens, Toulouse, Verfeil, Villemur-sur-Tarn).

Lancée à l’Hôtel du Département en juin 2018, la Semaine des Cultures Urbaines propose pour cette 3ème édition un nouveau format en se déplaçant à l’Espace Roguet à Toulouse et dans des communes péri-urbaines et rurales du département. En lien avec les associations* et MJC haut-garonnaises, elle vise à diffuser le plus largement possible la pratique des cultures urbaines sur le territoire.

Cette manifestation, entièrement dédiée aux cultures urbaines, proposera 21 événements gratuits dans tout le département, en veillant à favoriser la mixité générationnelle et sociale : ateliers, initiations, démonstrations et spectacles à destination des jeunes et à partager en famille.

La programmation de cette 3ème édition sera scindée en 2 parties : le IN, avec des spectacles, projection, Open mic, ateliers ou battles ouverts au grand public, puis le OFF avec des actions culturelles, à destination de jeunes de MJC et d’Espace jeunes, de collégiens et des publics des Maisons des Solidarités.

L’un des temps forts de cette 3ème édition sera la « Block party », organisée le samedi 21 mai de 14h à 19h30 à l’Espace Roguet avec la participation de DJ Mayday, soit une demi-journée d’ateliers, spectacles, démonstrations, expositions, dont « La Dictée pour tous » lue par Mokless de la Scred connexion. Parmi les autres temps forts à retenir, le show chorégraphié de « Street show » le 18 mai à Saint-Gaudens, la projection gratuite et en exclusivité du documentaire « Pone. Sans rémission », réalisé par Yohan Malka, à l’Espace Roguet le 19 mai à 20h30, mais aussi, pour la programmation Off, des ateliers breakdance dans deux Maisons départementales des Solidarités (La-Salvetat-Saint-Gilles et Soupetard à Toulouse), des spectacles dans deux collèges (Cantelauze à Fonsorbes et Jean Gay à Verfeil), ainsi que des ateliers radios à l’Espace Jeunesse de Castanet-Tolosan et à la MJC du Saint-Gaudinois à Saint-Gaudens.

Plus d’infos sur cultures.haute-garonne.fr