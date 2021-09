17e « Nuit européenne des chercheur·e·s » à Toulouse ce vendredi !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn



Le 24 septembre 2021, embarquez pour la 17e « Nuit européenne des chercheur·e·s » autour du thème « Les Voyages ». Rendez-vous au Quai des savoirs et au Muséum à Toulouse !

Grand et bel événement scientifique ce vendredi soir. La nuit des Chercheur.e.s fait son retour à Toulouse, au Quai des Savoirs et au Muséum, mais aussi à Albi à l’Espace Culturel des Cordeliers. Toute la nuit, partez pour des rencontres conviviales et chaleureuses avec des chercheurs de toutes les disciplines à l’aide d’animation très originales.

Par exemple, au Quai des Savoirs, Speed-searching: 10 minutes de tête à tête avec un chercheur pour une belle discussion. Au même endroit, on pourra visiter l’exposition commentée « De l’Amour » ou encore écouter la conférence « Quel avenir pour le tourisme face aux enjeux environnementaux ? » . Sans oublier un Street science. On ne rigole pas avec les sciences…enfin presque ! Composée d’une partie du Science Comedy Show et d’anciens de Ma thèse en 180 secondes, l’équipe de Street science viendra à vous pour distiller leurs savoirs. À consommer sans modération.

Au Muséum de Toulouse, trois rendez-vous en ligne :

-Antarctique 2.0°C, une expédition scientifique hors normes 18h15

-Moteur de recherche – 19h

-Culture et religion Aztèque



> https://nuitchercheurs.univ-toulouse.fr/le-programme-2021/

Et en live aussi !

En plus du programme au Quai des Savoirs ou au Muséum de Toulouse, et à l’espace Culturel des Cordeliers à Albi, l’Université de Toulouse propose de se rendre sur son site pour un rendez-vous en live. Toute la soirée, 17 portraits et interviews de chercheur.e.s seront dévoilés à travers différentes séries.

> https://nuitchercheurs.univ-toulouse.fr/