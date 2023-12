Wonka, Milady, Past Lives…Que Voir au cinéma cette semaine ?

Partager Facebook

Belle semaine de sorties avec Wonka, le deuxième volet des Trois Mousquetaires, Past Lives ou encore Winter Break d’Alexander Payne.

Les Trois Mousquetaires: Milady de Martin Bourboulon

Avec François Civil, Vincent Cassel, Romain Duris

Du Louvre au Palais de Buckingham, des bas-fonds de Paris au siège de La Rochelle… dans un Royaume divisé par les guerres de religion et menacé d’invasion par l’Angleterre, une poignée d’hommes et de femmes vont croiser leurs épées et lier leur destin à celui de la France.

Wonka de Paul King

Avec Timothée Chalamet, Calah Lane, Keegan-Michael Key

Découvrez la jeunesse de Willy Wonka, l’extraordinaire inventeur, magicien et chocolatier de l’univers féérique de Charlie et la chocolaterie de Roald Dahl, dans le film WONKA. Timothée Chalamet incarne ce jeune homme débordant d’idées et déterminé à changer le monde… avec gourmandise !

Past Lives – Nos vies d’avant de Celine Song

Avec Greta Lee, Yoo Teo, John Magaro

A 12 ans, Nora et Hae Sung sont amis d’enfance, amoureux platoniques. Les circonstances les séparent. A 20 ans, le hasard les reconnecte, pour un temps. A 30 ans, ils se retrouvent, adultes, confrontés à ce qu’ils auraient pu être, et à ce qu’ils pourraient devenir.

Winter Break de Alexander Payne

Avec Paul Giamatti, Dominic Sessa, Da’vine Joy Randolph

Hiver 1970 : M. Hunham est professeur d’histoire ancienne dans un prestigieux lycée d’enseignement privé pour garçons de la Nouvelle-Angleterre. Pédant et bourru, il n’est apprécié ni de ses élèves ni de ses collègues. Alors que Noël approche, M. Hunham est prié de rester sur le campus pour surveiller la poignée de pensionnaires .

Rue des dames de Hamé Bourokba, Ekoué Labitey

Avec Garance Marillier, Bakary Keita, Sandor Funtek

Mia, 25 ans, employée dans un petit salon de manucure dans le 18e à Paris, apprend qu’elle est enceinte. Il lui faut trouver d’urgence un nouvel appartement alors que son copain Nabil, en liberté conditionnelle, peine à joindre les deux bouts.