Willy Rovelli, Dedo…un samedi d’humour à la Comédie de Toulouse !

Ce samedi 16 octobre, la Comédie de Toulouse propose de spectacle à son public. D’abord le dernier seul en scène de Willy Rovelli puis celui de l’excellent DEDO.

La Comédie de Toulouse nous propose de rire aux éclats ce samedi avec deux talents qu’on ne présente plus. Tout d’abord Willy Rovelli. L’humoriste revient avec « N’ayez pas peur » où il évoque les peurs : « « Menaces terroristes, apocalypse climatique, crise sociale, chômage des jeunes, pauvreté des séniors, analphabétisme des enfants, pesticides dans les yaourts bio, salmonellose dans la charcuterie, cheval dans les lasagnes, cancer dans la cigarette, cancer dans les produits ménagers, cancer des ondes magnétiques, fonte des glaces qui vont noyer toutes nos côtes, populistes aux portes du pouvoir, fin du monde qui se profile, Colonel Reyel qui revient avec un nouvel album… et pourtant je vous le dis : n’ayez pas peur ! » tel est son programme !

DEDO et sa « Biafine » à 21h30

Après son stand-up « Prince des Ténèbres » sur Netflix et 4 années à jouer »Killing Joke « , Dédo revient pour travailler son nouveau spectacle avec vous. Loin des clichés sur le métal et les métalleux, Dédo continue à explorer l’absurde, la vie, et tout ce qu’il y a entre les trois. Laissez-vous surprendre et venez découvrir Dédo en vrai.

Et pour aller plus loin, la Petite Comédie propose le spectacle de Romain Barreda « Simulations ».

Infos et réservations : http://www.lacomediedetoulouse.com/