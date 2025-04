Voyage sonore hypnotique avec Mathame au Bikini !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Bikini vous prépare une nuit inoubliable le vendredi 25 avril 2025 ! Dès 23h55, laissez-vous transporter par les sonorités envoûtantes du duo de techno mélodique Mathame !

Originaires des pentes solitaires du mont Etna, les frères Matteo et Amedeo Giovanelli, qui forment Mathame, ont conquis les scènes du monde entier avec leur musique unique et immersive. Leurs compositions inspirent une génération de producteurs et élèvent les fans vers des sommets sonores hors du commun.

Mathame crée une véritable magie à travers des paysages sonores émotionnels et cinématographiques. Leurs créations façonnent des mondes de science-fiction et dégagent des énergies éthérées qui persistent dans l’air, telles des bougies dans une immense cathédrale. Préparez-vous à une expérience sensorielle intense et captivante.

Pour ouvrir cette nuit dédiée à la techno mélodique, vous retrouverez en première partie les talents de AALSON et GHASTON, qui vous mettront dans l’ambiance avec leurs sets percutants.

Ne manquez pas cette occasion de vous perdre dans l’univers sonore fascinant de Mathame au Bikini !

Infos Pratiques :

Date : vendredi 25 avril 2025 à partir de 23h55

Lieu : Le Bikini

Tarifs : à partir de 32,50€

Réservations :

Le Bikini