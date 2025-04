L’acrobate des mots Hippocampe Fou en concert au Rex à Toulouse !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le vendredi 25 avril 2025 à 19h30, Le Rex à Toulouse accueillera un artiste hors du commun : Hippocampe Fou ! Préparez-vous à une soirée de flows virtuoses, de jeux de mots percutants et de storytelling captivant.

Après des études de cinéma, Hippocampe Fou a fait ses premières armes musicales au sein du trio vocal ‘La Secte Phonétik’ avant de se lancer avec succès en solo. Puisant son inspiration aussi bien chez le rappeur Busta Rhymes que chez le maître de la chanson française Georges Brassens, cet artiste unique manie les flows acrobatiques, les jeux de mots ingénieux et le récit avec une dextérité surprenante.

Avec une trilogie d’albums conceptuels autour du cycle de l’eau et plusieurs EP à son actif, Hippocampe Fou a prouvé sa plume affûtée et sa pertinence lyrique. Ses textes sont truffés de rythmes percussifs et de réflexions profondes, servis par une musicalité inventive.

Pour cette soirée au Rex, Hippocampe Fou sera accompagné du flamboyant DJ Prosper. Ensemble, ils promettent de vous faire vibrer et transpirer avec une énergie communicative et un show inoubliable. Ne manquez pas cette rencontre explosive entre le rap et la chanson française !

Infos Pratiques :

Date : Dimanche 05 Avril 2026 à 19h00

Lieu : Le Rex, Toulouse

Tarifs : à partir de 23€

Réservations :

Le Bikini